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Факты / Украина / Общество

В Украину прибыло первое судно с углем из США

Юля Захарченко редактор ленты
Вугілля

Украина получила первое судно с углем из Соединенных Штатов Америки и Колумбии, которое необходимо для нужд Центрэнерго.

Об этом говорится в сообщении на сайте энергетического холдинга ДТЭК, который законтрактовал 60 тыс. тонн угля. Судно класса Панамакс прибыло в порт Южный.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев рассказал, что энергетическая компания договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий угля в Украину. Пять из них должны прибыть из США, а две — из Колумбии.

По данным ДТЭК, объем каждой партии составит от 40 до 75 тонн, а общий – почти 470 тыс. тонн. Эти поставки помогут покрыть потребность украинских тепловых электростанций.

Украина ожидает поставки угля до января 2022 года. Четыре партии судна должны прибыть до конца ноября, а еще одна — в январе.

В компании подчеркнули, что импорт угля — это временная мера, необходимая для покрытия дефицита топлива во время отопительного сезона в Украине.

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Фото: Dreamstime

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