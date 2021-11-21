В Україну прибуло перше судно з вугіллям із США

Україна отримала перше судно з вугіллям зі Сполучених Штатів Америки та Колумбії, яке необхідно для потреб Центренерго.

Про це йдеться у повідомленні на сайті енергетичного холдингу ДТЕК, який законтактував 60 тис. тонн вугілля. Судно класу Панамакс прибуло до порту Південний.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв розповів, що енергетична компанія домовилася з міжнародними постачальниками про імпорт семи суднових партій вугілля в Україну. П’ять з них мають прибути зі США, а дві – з Колумбії.

За даними ДТЕК, обсяг кожної партії становитиме від 40 до 75 тонн, а загальний – майже 470 тис. тонн. Ці поставки допоможуть покрити потреба українських теплових електростанцій.

Україна очікує на постачання вугілля до січня 2022 року. Чотири партії мають прибути наприкінці листопада, а ще одна – у січні.

У компанії наголосили, що імпорт вугілля – це тимчасовий захід, необхідний для покриття дефіциту палива під час опалювального сезону в Україні.