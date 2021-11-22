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Эвакуация раненых и уничтожение объекта врага: на Житомирщине прошли военные учения

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуация раненых и уничтожение объекта врага: на Житомирщине прошли военные учения

Возле Житомира на полигоне прошли военные учения с участием Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Военные отрабатывали боевую стрельбу и десантирование подразделений.

По данным Министерства обороны, для учений привлекли истребительную, военно-транспортную и армейскую авиацию Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ.

Рейдовому отряду поставили ​​задание уничтожить воображаемый объект врага. Для этого высадили тактический воздушный десант, захватили площадку приземления, переместили подразделение для нанесения огня в определенную цель.

Во время учений десантники отработали доставку минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Символично, что финальный этап учений состоялся 21 ноября – в День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

После завершения тренировок военнослужащим вручили именное огнестрельное оружие, ведомственные знаки отличия и подарки. Военные принесли клятву десантника и надели маруновые береты.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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