Возле Житомира на полигоне прошли военные учения с участием Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Военные отрабатывали боевую стрельбу и десантирование подразделений.

По данным Министерства обороны, для учений привлекли истребительную, военно-транспортную и армейскую авиацию Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ.

Рейдовому отряду поставили ​​задание уничтожить воображаемый объект врага. Для этого высадили тактический воздушный десант, захватили площадку приземления, переместили подразделение для нанесения огня в определенную цель.

Во время учений десантники отработали доставку минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Символично, что финальный этап учений состоялся 21 ноября – в День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

После завершения тренировок военнослужащим вручили именное огнестрельное оружие, ведомственные знаки отличия и подарки. Военные принесли клятву десантника и надели маруновые береты.