Біля Житомира на полігоні відбулися військові навчання за участі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Військові відпрацьовували бойову стрільбу та десантування підрозділів.

За даними Міністерства оборони, для навчань залучили винищувальну, військово-транспортну та армійську авіацію Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ.

Рейдовому загону поставили завдання знищити уявний об’єкт ворога. Для цього висадили тактичний повітряний десант, захопили площадку приземлення, перемістили підрозділ для нанесення вогню у визначену ціль.

Під час навчань десантники відпрацювали доставку мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуацію поранених та пошкодженої техніки з поля бою.

Символічно, що фінальний етап навчань відбувся 21 листопада – у День Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Після завершення тренувань військовослужбовцям вручили іменну вогнепальну зброю, відомчі відзнаки та подарунки. Військові склали клятву десантника та вдягнули марунові берети.