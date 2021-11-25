Країни Європейського Союзу, Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію – про боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Спільна заява оприлюднена з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, що традиційно відзначається 25 листопада.

– Дослідження доводять, що 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку. Найчастіше винуватцями є статеві партнери, – наголошується в заяві.

Також зазначається, що в цих цифрах не враховано вплив пандемії Covid-19, яка лише посприяла загостренню чинників, що провокують насильство щодо жінок і дівчат. Йдеться про такі чинники, як безробіття, бідність, гендерні стереотипи тощо.

В Євросоюзі позитивно оцінили затвердження в Україні Національної стратегії у сфері прав людини, а також плану дій з її втілення.

Наша держава, зокрема, зообов’язалася вдосконалити законодавство в сфері протидії гендерно зумовленому насильству. Крім того, Україна має підвищити ефективність розслідувань у справах щодо насильства та допомоги жертвам.

Водночас в ЄС закликали також ратифікувати Стамбульську конвенцію.

– Ми закликаємо до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, також відому як Стамбульська конвенція, – йдеться в заяві.

Автори заяви висловили переконання, що ратифікація документа спонукатиме Україну вжити подальших заходів у боротьбі з насильством над жінками, захисті жертв та притягненні винних до відповідальності.

В заяві зазначається, що в багатьох випадках винні у насильстві вважають свою поведінку не злочином, а нормою, звинувачуючи жертву в провокуванні насильницьких дій. Відтак автори заяви переконані, що цьому може зарадити боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом.

– Ми визнаємо, що (сексуальні) домагання, гендерні стереотипи та сексизм на роботі, як і гендерне насильство щодо жінок є вирішальними факторами, які стримують жінок не лише в кар’єрному зростанні, але й у всіх аспектах життя. Тому ми закликаємо державні органи України посилити відповідні системи запобігання та реагування, – сказано в заяві.

До заяви приєдналися: Представництво Євросоюзу в Україні, Офіс Ради Європи в Україні, посольства країн-членів ЄС, Великої Британії, Канади, Норвегії, Швейцарії та низка інших організацій.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи. Цей документ був ухвалений 7 квітня 2011 року. Його відкрили для підписання в Стамбулі 11 травня 2011 року (звідси й друга назва – Стамбульська конвенція).

Згідно з даними на сайті Ради Європи, Стамбульську конвенцію підписали 45 держав, серед яких і Україна, а також Євросоюз. Проте низка країн досі не ратифікувала документ, зокрема й Україна.

Конвенція зобов’язує розробити правову базу для протидії насильству (зокрема криміналізувати психологічне, фізичне, сексуальне насильство, переслідування, примусовий шлюб, примусовий аборт, статеві домагання).

Ще минулого року Міністерство соціальної політики України розробило законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції.

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Джерело: Представництво ЄС в Україні, Рада Європи