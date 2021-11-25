СБУ разоблачила ботоферму, работавшую на российские спецслужбы

Служба безопасности Украины раскрыла в Херсонской области ботоферму, работавшую на российские спецслужбы.

По данным СБУ, агенты Кремля пытались расшатать общественно-политическую обстановку в Украине, используя более 20 тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и на форумах.

В частности, злоумышленники распространяли дезинформацию относительно ситуации в Украине, рассылая фейки о минированиях объектов.

К российской пропаганде причастны, в том числе, несколько украинцев, которые позволили установить оборудование для распространения дезинформации в своих домах.

Кураторы оплачивали работу через запрещенные в Украине платежные системы. В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили свыше трех тысяч сим-карт и компьютеры, которые использовались злоумышленниками.

По факту преступления открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.

Все лица, причастные к преступлениям против государственной безопасности Украины, будут привлечены к ответственности.