Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

СБУ викрила ботоферму, яка працювала на російські спецслужби

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
СБУ

Служба безпеки України розкрила на Херсонщині ботоферму, яка працювала на російські спецслужби.

За даними СБУ, агенти Кремля намагалися розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні, використовуючи понад 20 тисяч фейкових облікових записів у соціальних мережах, месенджерах та на форумах.

Зокрема, зловмисники поширювали дезінформацію щодо ситуації в Україні, розсилаючи фейки про мінування об’єктів.

До російської пропаганди причетні, зокрема, кілька українців, які дозволили встановити обладнання для поширення дезінформації у своїх будинках.

Куратори оплачували роботу через заборонені в Україні платіжні системи. Під час обшуків співробітники СБУ виявили понад три тисячі сім-карток та комп’ютери, які використовували зловмисники.

Читайте
Збирав секретні дані: СБУ викрила посадовця Повітряних сил ЗСУ

За фактом злочину відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється на комп’ютерах, вчинені особою, яка має право на доступ до неї) КК України.

Усіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, буде притягнуто до відповідальності.

СБУ викрила ботоферму, яка працювала на російські спецслужби / 4 фотографии

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка