СБУ викрила ботоферму, яка працювала на російські спецслужби

Служба безпеки України розкрила на Херсонщині ботоферму, яка працювала на російські спецслужби.

За даними СБУ, агенти Кремля намагалися розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні, використовуючи понад 20 тисяч фейкових облікових записів у соціальних мережах, месенджерах та на форумах.

Зокрема, зловмисники поширювали дезінформацію щодо ситуації в Україні, розсилаючи фейки про мінування об’єктів.

До російської пропаганди причетні, зокрема, кілька українців, які дозволили встановити обладнання для поширення дезінформації у своїх будинках.

Куратори оплачували роботу через заборонені в Україні платіжні системи. Під час обшуків співробітники СБУ виявили понад три тисячі сім-карток та комп’ютери, які використовували зловмисники.

За фактом злочину відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється на комп’ютерах, вчинені особою, яка має право на доступ до неї) КК України.

Усіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, буде притягнуто до відповідальності.