В Черниговской области у границы Российской Федерации и Беларуси обнаружили скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия, в частности, ручные пулеметы и иностранные винтовки с глушителями.
Вооружение нашли на территории двух частных охотничьих баз вблизи российско-белорусской границы. Во время обысков изъяли:
- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;
- четыре винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором;
- пистолет Макарова;
- револьвер;
- почти 400 патронов разного калибра;
- дымовую шашку.
Служба безопасности Украины к тому же обнаружила более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения, которые направили на экспертизу.
Прокуратура открыла уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства для привлечения к ответственности правонарушителей.