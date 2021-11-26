В Черниговской области у границы Российской Федерации и Беларуси обнаружили скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия, в частности, ручные пулеметы и иностранные винтовки с глушителями.

Вооружение нашли на территории двух частных охотничьих баз вблизи российско-белорусской границы. Во время обысков изъяли:

ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;

четыре винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором;

пистолет Макарова;

револьвер;

почти 400 патронов разного калибра;

дымовую шашку.

Служба безопасности Украины к тому же обнаружила более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения, которые направили на экспертизу.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства для привлечения к ответственности правонарушителей.