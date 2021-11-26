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Факты / Украина / Общество

Возле российско-белорусской границы в Украине обнаружили скрытый склад оружия

Юля Захарченко редактор ленты
Возле российско-белорусской границы в Украине обнаружили скрытый склад оружия

В Черниговской области у границы Российской Федерации и Беларуси обнаружили скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия, в частности, ручные пулеметы и иностранные винтовки с глушителями.

Вооружение нашли на территории двух частных охотничьих баз вблизи российско-белорусской границы. Во время обысков изъяли:

  • ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм;
  • четыре винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором;
  • пистолет Макарова;
  • револьвер;
  • почти 400 патронов разного калибра;
  • дымовую шашку.

Служба безопасности Украины к тому же обнаружила более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения, которые направили на экспертизу.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства для привлечения к ответственности правонарушителей.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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