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Біля російсько-білоруського кордону в Україні виявили прихований склад зброї

Юля Захарченко редакторка стрічки
Біля російсько-білоруського кордону в Україні виявили прихований склад зброї

У Чернігівській області біля кордону Російської Федерації та Білорусі виявили прихований арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї, зокрема, ручні кулемети та іноземні гвинтівки з глушниками.

Озброєння знайшли на території двох приватних мисливських баз поблизу російсько-білоруського кордону. Під час обшуків вилучили:

  • ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм;
  • чотири гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби та тепловізором;
  • пістолет Макарова;
  • револьвер;
  • майже 400 набоїв різного калібру;
  • димову шашку.

Служба безпеки України до того ж виявила понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень, які направили на експертизу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини для притягнення до відповідальності правопорушників.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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