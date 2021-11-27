Зеленский определил мероприятия к 90-й годовщине Голодомора

Президент Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях по случаю 90-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине. Документ вступил в силу 26 ноября.

Согласно указу №598/2021, для достойного чествования памяти жертв Голодоморов Кабинет министров должен создать Организационный комитет, ответственный за подготовку и проведение мероприятий.

В его состав войдут премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, ученые, представители общественных объединений, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин.

Правительство должно разработать и утвердить план мероприятий на 2022-2023 годы, посвященных 90-й годовщине Голодомора. Кабмин должен обеспечить его исполнение. Среди них:

проведение мемориальных мероприятий в День памяти жертв Голодоморов в Киеве и других городах;

организация Международного форума к 90-й годовщине Голодомора в 2023 году;

проведение тематических научных мероприятий (конференций, круглых столов или другое);

обеспечение дальнейшего исследования темы Голодоморов 1932-1933, 1921 -1922 и 1946-1947 годов (речь идет и о лицах, причастных к организации страшных событий);

продолжение работ по формированию Национальной книги памяти жертв Голодомора и установлению лиц, спасавших людей от голода;

публикации, научных работ и других изданий, связанных с темой Голодоморов в Украине;

обеспечение осуществления мер по возвращению документов о Голодоморах в Украину.

Украина намерена проводить информационную кампанию, направленную на распространение объективной информации о событиях, совершенных коммунистическим тоталитарным режимом.

Речь идет и об освещении Голодоморов первой половины XX века в Украине в творческих проектах и ​​деятельности лиц, которые внесли весомый вклад в исследование этой темы, в частности, Джеймса Мейса, Гаррета Джонса, Малкольма Маггериджа.

Министерству иностранных дел Украины поручили продолжить работу по признанию иностранными государствами и международными организациями Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.