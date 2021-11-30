Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила местных жителей об ухудшении погодных условий на территории некоторых областей Украины.

По данным Укргидрометцентра, в частности, в столице и Киевской области 30 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Такая непогода может наблюдаться местами также в западных и северных областях Украины днем ​​во вторник, 30 ноября.

В то же время, на Днестре (Львовская и Ивано-Франковская области) будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,2-1 м без негативных последствий.

В Киевской городской государственной администрации напомнили об основных рекомендациях, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра: