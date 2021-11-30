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Факты / Украина / Общество

Порывы ветра до 20 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение

Юля Захарченко редактор ленты
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила местных жителей об ухудшении погодных условий на территории некоторых областей Украины.

По данным Укргидрометцентра, в частности, в столице и Киевской области 30 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Такая непогода может наблюдаться местами также в западных и северных областях Украины днем ​​во вторник, 30 ноября.

В то же время, на Днестре (Львовская и Ивано-Франковская области) будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,2-1 м без негативных последствий.

В Киевской городской государственной администрации напомнили об основных рекомендациях, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра:

  • все окна в жилище плотно закрыть;
  • если вы находитесь на улице, то отойдите подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев (особенно тополей);
  • при чрезмерной скорости ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или другом укрытии;
  • не оставляйте транспортные средства вблизи деревьев.
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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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