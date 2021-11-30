Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила місцевих жителів про погіршення погодних умов на території деяких областей України.

За даними Укргідрометцентру, зокрема, у столиці та Київській області 30 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Така негода може спостерігатися подекуди також у західних та північних областях України вдень у вівторок, 30 листопада.

Водночас на Дністрі (Львівська та Івано-Франківська області) триватимуть підйоми рівнів води на 0,2-1 м без негативних наслідків.

У Київській міській державній адміністрації нагадали про основні рекомендації, яких варто дотримуватися під час сильного вітру: