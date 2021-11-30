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Пориви вітру до 20 м/с: в Україні оголосили штормове попередження

Юля Захарченко редакторка стрічки
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила місцевих жителів про погіршення погодних умов на території деяких областей України.

За даними Укргідрометцентру, зокрема, у столиці та Київській області 30 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Така негода може спостерігатися подекуди також у західних та північних областях України вдень у вівторок, 30 листопада.

Водночас на Дністрі (Львівська та Івано-Франківська області) триватимуть підйоми рівнів води на 0,2-1 м без негативних наслідків.

У Київській міській державній адміністрації нагадали про основні рекомендації, яких варто дотримуватися під час сильного вітру:

  • всі вікна у житлі щільно закрити;
  • якщо ви перебуваєте на вулиці, то відійдіть подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев (особливо тополь);
  • під час надмірної швидкості вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або іншому укритті;
  • не залишайте транспортні засоби поблизу дерев.
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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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