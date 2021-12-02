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Факты / Украина / Общество

День украинского борща: депутаты предлагают установить новый праздник

Валентина Летяк редактор ленты
борщ

На сайте парламента 30 ноября зарегистрирован проект постановления Об установлении Дня украинского борща.

Группа народных депутатов предлагает отмечать новый национальный праздник во вторую субботу сентября.

В проекте отмечается, что такой праздник необходим для обеспечения охраны культурного наследия, сохранения унифицированной украинской кухни и популяризации нашей культуры в мире.

– Борщ – культовое украинское блюдо, это точка дифференциации Украины от своих соседей и возможность интенсификации культурного диалога между разными областями Украины. На международной арене он имеет потенциал мягкой силы Украины, а также улучшения узнаваемости и репутации страны. Введение такого дня совпадает со Стратегией культурной дипломатии Украины, а также с Национальной экономической стратегией, – говорится в пояснительной записке.

Речь идет также о том, что появление такого праздника усилит наши позиции в ЮНЕСКО, где рассматривается вопрос о признании борща объектом нематериального культурного наследия Украины.

В марте 2021 года Украина подала заявление в ЮНЕСКО на регистрацию украинского борща как культурного наследия.

Но ответа от организации придется ждать полтора-два года.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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