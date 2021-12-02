День украинского борща: депутаты предлагают установить новый праздник

На сайте парламента 30 ноября зарегистрирован проект постановления Об установлении Дня украинского борща.

Группа народных депутатов предлагает отмечать новый национальный праздник во вторую субботу сентября.

В проекте отмечается, что такой праздник необходим для обеспечения охраны культурного наследия, сохранения унифицированной украинской кухни и популяризации нашей культуры в мире.

– Борщ – культовое украинское блюдо, это точка дифференциации Украины от своих соседей и возможность интенсификации культурного диалога между разными областями Украины. На международной арене он имеет потенциал мягкой силы Украины, а также улучшения узнаваемости и репутации страны. Введение такого дня совпадает со Стратегией культурной дипломатии Украины, а также с Национальной экономической стратегией, – говорится в пояснительной записке.

Речь идет также о том, что появление такого праздника усилит наши позиции в ЮНЕСКО, где рассматривается вопрос о признании борща объектом нематериального культурного наследия Украины.

В марте 2021 года Украина подала заявление в ЮНЕСКО на регистрацию украинского борща как культурного наследия.

Но ответа от организации придется ждать полтора-два года.