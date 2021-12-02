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Факти / Україна / Суспільство

День українського борщу: депутати пропонують встановити нове свято

Валентина Летяк редакторка стрічки
борщ

На сайті парламенту 30 листопада зареєстрували проект постанови Про встановлення Дня українського борщу.

Група народних депутатів пропонує відзначати нове національне свято у другу суботу вересня.

У проекті зазначається, що таке свято необхідне для забезпечення охорони культурної спадщини, збереження уніфікованої української кухні та популяризації нашої культури в світі.

– Борщ – культова українська страва, це точка диференціації України від своїх сусідів та можливість інтенсифікації культурного діалогу між різними областями України. На міжнародній арені він має потенціал м’якої сили України, а також поліпшення впізнаваності та репутації країни. Введення такого дня збігається зі Стратегією культурної дипломатії України, а також Національної економічної стратегії, – йдеться у пояснювальній записці.

Йдеться також про те, що поява такого свята посилить наші позиції в ЮНЕСКО, де розглядається питання про визнання борщу об’єктом нематеріальної культурної спадщини України.

У березні 2021 року Україна подала заяву до ЮНЕСКО на реєстрацію українського борщу як культурної спадщини.

Але на відповідь від організації доведеться чекати півтора-два роки.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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