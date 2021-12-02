День українського борщу: депутати пропонують встановити нове свято

На сайті парламенту 30 листопада зареєстрували проект постанови Про встановлення Дня українського борщу.

Група народних депутатів пропонує відзначати нове національне свято у другу суботу вересня.

У проекті зазначається, що таке свято необхідне для забезпечення охорони культурної спадщини, збереження уніфікованої української кухні та популяризації нашої культури в світі.

– Борщ – культова українська страва, це точка диференціації України від своїх сусідів та можливість інтенсифікації культурного діалогу між різними областями України. На міжнародній арені він має потенціал м’якої сили України, а також поліпшення впізнаваності та репутації країни. Введення такого дня збігається зі Стратегією культурної дипломатії України, а також Національної економічної стратегії, – йдеться у пояснювальній записці.

Йдеться також про те, що поява такого свята посилить наші позиції в ЮНЕСКО, де розглядається питання про визнання борщу об’єктом нематеріальної культурної спадщини України.

У березні 2021 року Україна подала заяву до ЮНЕСКО на реєстрацію українського борщу як культурної спадщини.

Але на відповідь від організації доведеться чекати півтора-два роки.