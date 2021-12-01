Медіагрупа StarlightMedia забезпечила технічну реалізацію першого у світі онлайн-концерту – концерту української зірки MONATIK у цифровому банку Sense SuperApp.

Захід, організований компаніями Альфа-Банк Україна та Masterсard, визнаний світовим рекордом та внесений до Національного Реєстру Рекордів України.

Захід було присвячено першому дню народження Sense SuperApp, цифровому банку від Альфа-Банк України. Спеціально для цієї події MONATIK підготував ексклюзивну програму.

Технічну частину проекту реалізував Starlight Production – один із найбільших українських продакшенів у складі групи StarlightMedia, що створює шоу та серіали для телебачення й інтернету.

Компанія Starlight Production виступила технічним партнером першого у світі концерту в цифровому банку / 4 фотографии

Зокрема, Starlight Scenery розробила та виробила нестандартні сценічні декорації, концепція яких збігається з філософією артиста та цифрового банку Sense SuperApp: Sense – це сенс, це думки в нашій голові, все що ми робимо має сенс.

А компанія Stralight Rental здійснила технічний супровід: світло, звук, ПТС-зйомка та спільно з технічним департаментом Starlight Production реалізувала пряму трансляцію (live-стрімінг) концерту в цифровому банку Sense SuperApp.

– Наша продакшн-компанія Starlight Production вкотре довела свою прогресивність і спроможність на неможливе. Ми реалізували перший у світі онлайн-концерт у застосунку і дякуємо нашим партнерам за цей виклик і досвід. Starlight Production не стоїть на місці, ми щодня працюємо для вас, розширюючи спектр своїх послуг і можливостей. Наш головний фокус – створення найкращого контенту для найкращих, – прокоментував керівник Starlight Production Володимир Локотко.