Счетчик не поможет: Верховный Суд признал температурные коэффициенты законными

Большая Палата Верховного Суда признала правомерным начисление облгазами так называемых температурных коэффициентов – сверхурочных кубометров газа, которые некоторые операторы газораспределительных сетей выставляли потребителям в 2018-2020 годах.

Об этом говорится в обнародованном 30 ноября постановлении суда.

Это решение последней инстанции и не подлежит обжалованию. Судьи Большой Палаты Верховного Суда оставили решение суда предыдущей инстанции в силе.

Соответственно, доплата за приведение к стандартным условиям (температурные коэффициенты), начисляемую облгазами до ноября 2020 года, признана законной.

– На практике это означает, что тем, кто заплатил за коэффициенты, их уже не компенсируют. А тем, кто надеялся на отмену коэффициентов через суд, выставят долг. И облгазы будут иметь право взыскать его, — комментирует решение суда информационно-консультационный центр ГазПравда.

Эпопея с температурными коэффициентами продолжалась с осени 2018 года.

Облгазы считают, что бытовым потребителям необходимо было доначислять дополнительные объемы газа, сверх тех, которые определены по показаниям счетчика газа. Ведь газ, мол, из-за изменения температуры менялся в объеме, поэтому при низкой температуре потребители могли потребить больше, чем начислял счетчик.

Поэтому операторы газораспределительных систем применяли специальный коэффициент – для приведения к стандартным условиям.

Однако против такой практики выступили как потребители, так и регуляторы. Потому что потери от сжатия газа уже заложены в тариф на распределение газа. Поэтому бытовые потребители должны платить сугубо по счетчику.

За это время бытовые потребители (в частности, с Волыни, Сумщины и Киевщины) неоднократно обжаловали практику выставления дополнительных коэффициентов в судах первой инстанции. Однако облгазы обжаловали эти решения уже в судах высшей инстанции.

Летом 2020 за дело взялся Верховный Суд. Но заседание суда по этому вопросу регулярно переносилось.

В конце концов, точка, которую в истории коэффициентов поставил Верховный Суд, оказалась не в пользу потребителей.