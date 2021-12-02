Лічильник не допоможе: Верховний Суд визнав температурні коефіцієнти законними

Велика Палата Верховного Суду визнала правомірним нарахування облгазами так званих температурних коефіцієнтів – понаднормових кубометрів газу, які деякі оператори газорозподільних мереж виставляли споживачам у 2018-2020 роках.

Про це йдеться в оприлюдненій 30 листопада постанові суду.

Це рішення останньої інстанції, тож не підлягає оскарженню. Судді Великої Палати Верховного Суду залишили рішення суду попередньої інстанції в силі.

Відповідно, доплата за приведення до стандартних умов (температурні коефіцієнти), що нараховувалася облгазами до листопада 2020 року, визнана законною.

– На практиці це означає, що тим, хто сплатив за коефіцієнти, їх уже не компенсують. А тим, хто сподівався на скасування коефіцієнтів через суд, виставлять борг. І облгази матимуть право його стягнути, – коментує рішення суду інформаційно-консультаційний центр ГазПравда.

Епопея з температурними коефіцієнтами тривала з осені 2018 року.

Облгази вважають, що побутовим споживачам необхідно було донараховувати додаткові об’єми газу, понад ті, які визначені за показаннями лічильника газу. Адже газ, мовляв, через зміну температури змінювався в об’ємі, тому за низької температури споживачі могли спожити більше, аніж нараховував лічильник.

Тому оператори газорозподільних систем застосовували спеціальний коефіцієнт – для приведення до стандартних умов.

Однак проти такої практики виступили як споживачі, так і регулятор. Бо втрати від стискання газу вже закладені в тариф на розподілу газу. Тож побутові споживачі мали б сплачувати суто по лічильнику.

За цей час побутові споживачі (зокрема з Волині, Сумщини та Київщини) неодноразово оскаржували практику виставлення додаткових коефіцієнтів у судах першої інстанції. Проте облгази оскаржували ці рішення вже в судах вищої інстанції.

Влітку 2020 року за справу взявся Верховний Суд. Але засідання суду з цього питання регулярно переносили.

Зрештою крапка, яку в історії коефіцієнтів поставив Верховний Суд, виявилася не на користь споживачів.