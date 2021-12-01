Чтобы не переплачивать: потребители ППН смогут стать постоянными клиентами Нафтогаза автоматически

Потребители поставщика последней надежды (ППН), функции которого по результатам правительственного конкурса выполняет ГК Нафтогаз Украины, уже с декабря смогут автоматически стать постоянными клиентами Нафтогаза.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной компании.

Таким образом потребители избегут переплаты за газ из-за разницы в годовых базовых ценах Нафтогаза и ценах ППНу.

Данное решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и до сих пор получают газ от поставщика последней надежды, станет возможным благодаря принятию Закона Украины №2553 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

29 ноября этот закон подписал президент. Однако для применения документа на практике еще нужно решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

— Руководствуясь данным Законом, ГК Нафтогаз Украины обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ППН на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по одной из самых выгодных цен на рынке природного газа – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения / доставки). Газоснабжающая компания ожидает положительное решение Регулятора по созданию устойчивых условий для потребителей природного газа, — сообщили в Нафтогазе.

В случае же отсутствия поддержки со стороны НКРЕКП, с 1 декабря 2021 года поставщик последней надежды будет обязан осуществлять поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле согласно правительственному постановлению, напомнили в Нафтогазе.

Отметим, что цена газа для клиентов ППН обычно выше, чем цена для постоянных потребителей коммерческих компаний. Это побуждает быстрее определиться с новым поставщиком и находиться на ППН как можно меньший срок, но не более 60 дней.

Чтобы защитить потребителей ППН от роста цен на газ, правительство ограничило стоимость газа поставщика последней надежды в октябре-ноябре.

Цена в течение этих двух месяцев составляла 7,96 грн за кубометр. Но поскольку 30 ноября льготный период завершается, цена для ППН может вырасти, напоминают в Нафтогазе. Поэтому с новым поставщиком желательно определиться уже в ближайшее время.

По состоянию на 30 ноября в портфеле поставщика последней надежды находится 457 тыс. бытовых потребителей.

Напомним, что ППН – это страховой механизм, созданный государством, чтобы избежать отключения потребителей от газа.

Он срабатывает, если предыдущий поставщик банкротится, подпадает под ликвидацию или просто не может выполнять свои обязательства.

С алгоритмом действий для присоединения к любому поставщику газа можно ознакомиться здесь: https://gazpravda.com.ua/konsultatsii/zmina-postachalnyka-bez-klopotu.

С ценовыми предложениями газоснабжающих компаний можно ознакомиться по ссылке: https://gazpravda.com.ua/cini-gaz.