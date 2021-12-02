Более 100 млн грн долга: на Донетчине горняки устроили забастовку

В городе Доброполье Донецкой области горняки не выходят на поверхность в знак протеста из-за того, что им не выплачивают зарплату.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что выплат требуют девять десятков работников шахты Алмазная.

По словам шахтеров, которым не выплатили свыше 100 млн грн, на объект приезжало руководство для переговоров.

Поскольку разговоры пока что не привели к результату, о готовности присоединиться к забастовке также уже рассказали другие их коллеги из Шахтоуправления Добропольское.

Добыча угля на объекте прекращена до тех пор, пока не будет выполнено требование.

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По словам Волынца, сотрудники его профсоюза готовят шахтерам, оставшимся без заработной платы, обеды, пока они бастуют в шахте.

Источник: Facebook Михаила Волынца