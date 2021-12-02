Понад 100 млн грн боргу: на Донеччині гірники влаштували страйк

У місті Добропілля на Донеччині гірники не виходять на поверхню на знак протесту через те, що їм не виплачують зарплату.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що виплат вимагають дев’ять десятків працівників шахти Алмазна.

За словами шахтарів, яким не виплатили понад 100 млн грн, на об’єкт приїжджало керівництво для перемовин.

Оскільки розмови поки що не дали результату, про готовність приєднатися до страйку також вже розповіли інші їхні колеги із Шахтоврядування Добропільське.

Видобуток вугілля на об’єкті припинено доти, доки не буде виконано вимогу.

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За словами Волинця, співробітники його профспілки готують шахтарям, які залишилися без заробітної плати, обіди, поки вони страйкують у шахті.

Джерело: Facebook Михайла Волинця