У застосунку Київ Цифровий з’явиться віртуальна транспортна картка

З 2022 року у Києві з’явиться віртуальна транспортна картка. Про це повідомили у Facebook на сторінці Київської державної адміністрації (КМДА).
Віртуальна транспортна картка з’явиться у застосунку Київ Цифровий.
— На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок Київ Цифровий. Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку, – розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.
Він також зазначив, що з 2022 року у застосунку планують додати ще кілька функцій, а саме:
- інформацію про стан якості повітря;
- розклад руху громадського транспорту;
- можливість подати електронну петицію;
- запис у Центр надання адміністративних послуг.
Наразі застосунок Київ Цифровий завантажили понад 1,3 млн користувачів. У застосунок додано близько 500 тис. транспортних карток, 270 тис. авто, а 150 тис. киян отримують повідомлення від комунальних служб.
Фото: КМДА