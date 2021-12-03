Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

У застосунку Київ Цифровий з’явиться віртуальна транспортна картка

Марія Степанюк редактор стрічки
транспортна картка метро

З 2022 року у Києві з’явиться віртуальна транспортна картка. Про це повідомили у Facebook на сторінці Київської державної адміністрації (КМДА).

Віртуальна транспортна картка з’явиться у застосунку Київ Цифровий.

— На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок Київ Цифровий. Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку, – розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

Він також зазначив, що з 2022 року у застосунку планують додати ще кілька функцій, а саме:

  • інформацію про стан якості повітря;
  • розклад руху громадського транспорту;
  • можливість подати електронну петицію;
  • запис у Центр надання адміністративних послуг.

Наразі застосунок Київ Цифровий завантажили понад 1,3 млн користувачів. У застосунок додано близько 500 тис. транспортних карток, 270 тис. авто, а 150 тис. киян отримують повідомлення від комунальних служб.

Читайте
Кличко розповів про нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка