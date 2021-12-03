У застосунку Київ Цифровий з’явиться віртуальна транспортна картка

З 2022 року у Києві з’явиться віртуальна транспортна картка. Про це повідомили у Facebook на сторінці Київської державної адміністрації (КМДА).

Віртуальна транспортна картка з’явиться у застосунку Київ Цифровий.

— На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок Київ Цифровий. Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку, – розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

Він також зазначив, що з 2022 року у застосунку планують додати ще кілька функцій, а саме:

інформацію про стан якості повітря;

розклад руху громадського транспорту;

можливість подати електронну петицію;

запис у Центр надання адміністративних послуг.

Наразі застосунок Київ Цифровий завантажили понад 1,3 млн користувачів. У застосунок додано близько 500 тис. транспортних карток, 270 тис. авто, а 150 тис. киян отримують повідомлення від комунальних служб.

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Фото: КМДА