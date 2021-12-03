В Киеве утвердили адреса и дату начала работы елочных базаров, где будут продавать хвойные деревья и новогодние украшения.

Когда в Киеве заработают елочные базары и сколько будет локаций?

Как сообщил Фактам ICTV и.о. директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков, елочные базары в 2021 году в Киеве будут работать с 15 по 31 декабря.

В качестве организаторов определили КП Владимирский рынок, КП Житний рынок и КП Городской Магазин.

Всего в этом году предусмотрели 187 локаций.

Сколько будут стоить елки в Киеве под Новый год 2022?

Костиков сообщил, что по данным организаторов на сегодня ориентировочная цена на елочки и сосны составляет:

погонный метр – от 150 до 200 гривен;

до полутора метров – 300 гривен;

до двух метров – 400 гривен.

Пихты:

погонный метр – от 300 до 400 гривен;

до полутора метров – от 400 до 500 гривен.

В КГГА уточнили, что организаторы пока завершают проводить мероприятия по заключению договоров с хозяйствующими субъектами на продажу хвойных деревьев по определенным локациям.

В связи с этим стоимость хвойных деревьев в старту продаж может измениться.