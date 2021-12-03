Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Ялинкові базари у Києві: коли відкриються локації і скільки коштуватимуть ялинки

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ялинкові базари у Києві: коли відкриються локації і скільки коштуватимуть ялинки

У Києві затвердили адреси та дату початку роботи ялинкових базарів, де продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси.

Коли у Києві запрацюють ялинкові базари та скільки буде локацій?

Як повідомив Факти ICTV в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков, ялинкові базари у 2021 році у Києві працюватимуть з 15 по 31 грудня.

У якості організаторів визначили КП Володимирський ринок, КП Житній ринок та КП Міський Магазин.

Загалом цього року передбачили 187 локацій.

Pixabay

Скільки коштуватимуть ялинки у Києві під Новий рік 2022?

Костіков повідомив, що за даними організаторів на сьогодні орієнтовна ціна на ялинки та сосни становить:

  • погонний метр – від 150 до 200 гривень;
  • до півтора метра – 300 гривень;
  • до двох метрів – 400 гривень.

Смереки:

  • погонний метр – від 300 до 400 гривень;
  • до півтора метра – від 400 до 500 гривень.
ялинка

Dreamstime

У КМДА уточнили, що організатори поки що завершують проводити заходи щодо укладання договорів із господарюючими суб’єктами на продаж хвойних дерев за певними локаціями.

У зв’язку з цим вартість хвойних дерев ближче до старту продажів може змінитись.

Читайте
Чому вифлеємська зірка, а не капелюх: у ПЦУ пояснили позицію щодо ялинки у Києві

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка