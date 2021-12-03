У Києві затвердили адреси та дату початку роботи ялинкових базарів, де продаватимуть хвойні дерева та новорічні прикраси.

Коли у Києві запрацюють ялинкові базари та скільки буде локацій?

Як повідомив Факти ICTV в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков, ялинкові базари у 2021 році у Києві працюватимуть з 15 по 31 грудня.

У якості організаторів визначили КП Володимирський ринок, КП Житній ринок та КП Міський Магазин.

Загалом цього року передбачили 187 локацій.

Скільки коштуватимуть ялинки у Києві під Новий рік 2022?

Костіков повідомив, що за даними організаторів на сьогодні орієнтовна ціна на ялинки та сосни становить:

погонний метр – від 150 до 200 гривень;

до півтора метра – 300 гривень;

до двох метрів – 400 гривень.

Смереки:

погонний метр – від 300 до 400 гривень;

до півтора метра – від 400 до 500 гривень.

У КМДА уточнили, що організатори поки що завершують проводити заходи щодо укладання договорів із господарюючими суб’єктами на продаж хвойних дерев за певними локаціями.

У зв’язку з цим вартість хвойних дерев ближче до старту продажів може змінитись.