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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Почему вифлеемская звезда, а не шляпа: в ПЦУ объяснили позицию по елке в Киеве

В ПЦУ объяснили, почему настаивали на том, чтобы на главной елке страны на Софиевской площади в Киеве была именно звезда, а не сказочная шляпа.

По словам предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, украинцам привычнее видеть традиционный символ, который похож на вифлеемскую звезду. Позиция церкви по поводу необходимости убрать шляпу была реакцией на конфликтную ситуацию, возникшую в обществе.

— Мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям. А если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне нужно было устроить какое-то обсуждение всенародное или хотя бы на уровне Киева. Этого не было, — сказал митрополит.

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Конфликт со шляпой на главной елке Украины

Накануне Нового года 2021 главную елку Украины впервые украсили сказочной золотой шляпой, напоминающий головной убор ведьмы.

Из-за этого в обществе возник конфликт. Шляпу требовали заменить традиционной звездой.

Под давлением общества украшение сняли, сейчас елку украшает звезда. Больше новостей о елке в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Радио Свобода

Фото: Folk Ukraine

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