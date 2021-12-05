Многие граждане помогают Вооруженным силам Украины и военным, которые находятся в зоне Операции объединенных сил. Безусловно, вклад каждого из них важен.

Одним из них является группа предпринимателей-инициаторов проекта ГІС Арта, которые помогают нашим военным. Они создают высокотехнологичные системы, которые используют украинские защитники на Донбассе.

В Международный день волонтеров сокоординатор проекта ГІС Арта и военный волонтер Борис Костенко дал эксклюзивное интервью Фактам ICTV, в котором рассказал о деятельности команды и помощи украинской армии.

По его словам, участники проекта бескорыстно помогают украинской армии, а каждый из них вносит огромный вклад для противодействия агрессии России.

— Наш коллектив – не классические волонтеры. В отличие от остальных, мы вообще не собираем чужие средства. Это принципиальная позиция. Ничего, кроме заработанных средств, мы не используем. Это тяжелее материально, но так проще для нас. Мы просто поняли, что получая чужие деньги и делая что-то на них, мы становимся волонтерами за чужие средства. Я не хотел, чтобы мы работали по-другому.

Члены проекта начали свою деятельность в 2014 году – после вторжения России на восточные территории Украины. ГІС Арта помогает украинской армии оснащением техники и ремонтом.

— Когда мы начали движение в 2014 году и до середины весны 2015 года, за собственные средства купили комплекты в Вооруженные силы. Но потребность значительно больше, поэтому где-то с мая 2015 года мы начали сотрудничать с фондом Повернися живим. Технику, то есть железо, закупает фонд за благотворительные средства, передает нам, мы заливаем туда математику, отвозим части, передаем по актам фонда Повернися живим. Математику и все работы по инсталляции мы выполняем за свой счет. В таком режиме мы работаем по сей день.

Костенко поделился, что это трудная работа, поскольку участники инициативы работают фактически круглосуточно.

— Да, трудно. Работы много. Официально 180 комплектов наших передано и эксплуатируется. С точки зрения сопровождения, мы работаем 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Онлайн-поддержка, и соответственно ремонт и обслуживание. У нас в проекте есть объединенные компании, которые занимаются программным обеспечением, а я со своей компанией — исключительно инсталляцией, обслуживанием и ремонтом.

Он отметил, что Россия отслеживает новости об украинской армии, однако власть РФ не знает, на что способны наши военные и волонтеры.

– В 2016 году мне показали видео из российских СМИ, где было сказано, что на инициаторов проекта ГІС Арта заведены уголовные дела в Следственном комитете Российской Федерации. Они знают, что мы есть, но не знаем, что мы умеем и можем делать.

Сокоординатор проекта считает, что РФ готовится ко вторжению в Украину. Однако он убежден, что агрессия обойдется слишком дорого для России.