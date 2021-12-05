Силой тянул к директору: в Одессе уволили учителя

Учитель одесской школы №82, который силой вытащил ученика из класса и потянул к директору, был уволен.

Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, соответствующее решение было принято после того, как в социальных сетях появился видеоролик с насилием над ребенком.

— Увидела кадры, где учитель силой тянет ребенка из класса. К директору. Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка означает выход из профессии, – сказала Буйневич.

Она добавила, что другие учителя школы, где произошел инцидент, жалуются на постоянные нарушения дисциплины со стороны детей, срывы уроков и отсутствие понимания и поддержки со стороны родителей.

По словам Буйневич, с учениками и их родителями проводились неоднократные беседы, однако они ни к чему не привели.

— Куча жалоб от родителей, детям не дают учиться. В случаях, когда ребенок категорически отрицает нормы поведения, школа не должна выглядеть беззащитной, – отмечает Буйневич.

Чиновница подчеркнула, что для решения подобных проблем существует отработанный алгоритм действий. Привлекаются психологи, сотрудники ювенальной полиции и службы по делам детей, однако сотрудники школы не обращались за помощью, опасаясь огласки.

Буйневич отметила, что плохое поведение ребенка очень часто связано с физиологическими и психологическими отклонениями, которые требуют вмешательства специалистов, коррекции, а также специального сопровождения. По ее словам, в первую очередь этим должна заниматься семья школьника.

Она также добавила, что увольнение педагога – не единственная мера. К ответственности также будут привлечены и другие сотрудники школы, которые допустили подобный инцидент.

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Источник: Facebook Елены Буйневич