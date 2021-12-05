Силою тягнув до директора: в Одесі звільнили вчителя

Вчителя одеської школи №82, який силою витягнув учня з класу та потягнув до директора, було звільнено.

Про це розповіла директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич на власній сторінці у соціальній мережі Facebook.

За її словами, відповідне рішення було ухвалено після того, як у соціальних мережах з’явився відеоролик із насильством над дитиною.

– Побачила кадри, де вчитель силою тягне дитину із класу. До директора. Вчителя звільнили. Правильно вчинили. Не обговорюється. Як би не було, підняти руку на дитину означає вихід із професії, – сказала Буйневич.

Вона додала, що інші вчителі школи, де стався інцидент, скаржаться на постійні порушення дисципліни з боку дітей, зриви уроків та відсутність розуміння та підтримки з боку батьків.

За словами Буйневич, з учнями та їхніми батьками неодноразово проводилися бесіди, проте вони ні до чого не привели.

– Купа скарг від батьків, дітям не дають вчитися. У випадках, коли дитина категорично заперечує норми поведінки, школа не має виглядати беззахисною, – зазначає Буйневич.

Чиновниця наголосила, що для вирішення подібних проблем існує відпрацьований алгоритм дій. Залучаються психологи, співробітники ювенальної поліції та служби у справах дітей, проте працівники школи не зверталися за допомогою, побоюючись розголосу.

Буйневич зазначила, що погана поведінка дитини дуже часто пов’язана з фізіологічними та психологічними відхиленнями, які потребують втручання фахівців, корекції та спеціального супроводу. За її словами, насамперед цим має займатися родина школяра.

Вона також додала, що звільнення педагога – не єдиний захід. До відповідальності також буде притягнуто й інших співробітників школи, які допустили подібний інцидент.

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Джерело: Facebook Олени Буйневич