В Кривом Роге во время уличного концерта блогера один из фанатов залез на установленную Ханукию, после чего зажег факел.

Свидетели инцидента вызвали полицию на место события. По данным украинских СМИ, это произошло на арт-майдане возле театра имени Тараса Шевченко.

На концерте тиктокера фанат решил залезть на светильник, который зажигают в праздник Ханукка. Товарищи парня повторили за ним и тоже взобрались на Ханукию.

Прохожие люди вызвали представителей полиции, которые задержали правонарушителей. По данным СМИ, правоохранители пообщались с подростками и их родителями.

Полицейские составили на них административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: Днепр Оперативный

Источник: Днепр Оперативный