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У Кривому Розі під час концерту підлітки залізли на Ханукію та запалили смолоскип

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Кривому Розі під час концерту підлітки залізли на Ханукію та запалили смолоскип

У Кривому Розі під час вуличного концерту блогера один із фанатів заліз на встановлену Ханукію, після чого запалив смолоскип.

Свідки інциденту викликали на місце події поліцію. За даними українських ЗМІ, це сталося на арт-майдані біля Театру імені Тараса Шевченка.

На концерті тіктокера фанат вирішив залізти на світильник, який запалюють у свято Ханука. Товариші хлопця повторили за ним і теж піднялися на Ханукію.

Перехожі викликали представників поліції, які затримали правопорушників. За даними ЗМІ, правоохоронці поспілкувалися з підлітками та їхніми батьками.

Поліцейські склали на них адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов’язків.

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Фото: Дніпро Оперативний

Джерело: Дніпро Оперативний

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