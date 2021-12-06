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Факты / Украина / Общество

Киев переходит в желтую зону: как будет работать транспорт и ТРЦ

Юля Захарченко редактор ленты
локдаун у Києві

С 7 декабря Киев переходит в желтую эпидемическую зону. Кабинет министров установил список ограничений, которые будут действовать на территории всей Украины.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации установила дополнительные ограничения в столице.

Ограничения в Киеве

  • запрещено пользоваться общественным транспортом (в частности, метро) пассажирам в возрасте от 18 лет, не имеющим сертификат вакцинации, документ о выздоровлении от коронавируса или отрицательный тест на Covid-19, действующий в течение 72 часов;
  • запрещено посещать ТРЦ лицам в возрасте до 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих Covid-сертификат, документ о выздоровлении от коронавируса, отрицательный ПЦР или экспресс-тест для определения антигена, действующего 72 часа.

Кроме Киева, 7 декабря из красной зоны выходят еще несколько регионов. Среди них – Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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