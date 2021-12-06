Киев переходит в желтую зону: как будет работать транспорт и ТРЦ

С 7 декабря Киев переходит в желтую эпидемическую зону. Кабинет министров установил список ограничений, которые будут действовать на территории всей Украины.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации установила дополнительные ограничения в столице.

Ограничения в Киеве

запрещено пользоваться общественным транспортом (в частности, метро) пассажирам в возрасте от 18 лет , не имеющим сертификат вакцинации, документ о выздоровлении от коронавируса или отрицательный тест на Covid-19, действующий в течение 72 часов;

, не имеющим сертификат вакцинации, документ о выздоровлении от коронавируса или отрицательный тест на Covid-19, действующий в течение 72 часов; запрещено посещать ТРЦ лицам в возрасте до 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих Covid-сертификат, документ о выздоровлении от коронавируса, отрицательный ПЦР или экспресс-тест для определения антигена, действующего 72 часа.

Кроме Киева, 7 декабря из красной зоны выходят еще несколько регионов. Среди них – Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.