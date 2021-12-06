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Київ переходить до жовтої зони: як працюватиме транспорт і ТРЦ

Юля Захарченко редакторка стрічки
локдаун у Києві

З 7 грудня Київ переходить до жовтої епідемічної зони. Кабінет міністрів встановив перелік обмежень, які діятимуть на території всієї України.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації встановила додаткові обмеження у столиці.

Обмеження у Києві

  • заборонено користуватися громадським транспортом (зокрема, метро) пасажирам віком від 18 років, які не мають сертифікат вакцинації, документ про одужання від коронавірусу або негативний тест на Covid-19, який діє протягом 72 годин;
  • заборонено відвідувати ТРЦ особам віком до 18 років без супроводу дорослих, які мають Covid-сертифікат, документ про одужання від коронавірусу, негативний ПЛР чи експрес-тест на визначення антигена, чинного 72 години.

Крім Києва, 7 грудня з червоної зони виходять ще декілька регіонів. Серед них – Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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