Нарушения карантина в транспорте: Нацполиция назвала области-лидеры

В Национальной полиции сообщили, что за прошедший месяц открыли 704 административных протокола за нарушения карантинных ограничений в транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточняется, полицейские проверяли наличие у пассажиров, водителей и экипажей авиатранспорта документов о вакцинации, а также – сертификатов или отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.
Проверки провели:
- На автотранспорте – 75 179;
- На железнодорожных вокзалах – 15 181;
- В аэропортах – 805.
В Нацполиции утверждают, что среди областей-лидеров по выявленным нарушениям оказались Киевская область (216), Черкасская (83) и Полтавская (67).
В то же время в Сумской области нашли 54 нарушения за месяц, в Винницкой — 33, в Запорожской и Хмельницкой по 28, в Одесской 25, Донецкой – 23, Луганской 22, и по 21 – на Житомирщине и Днепропетровщине.
Фото: Факти ICTV