Нарушения карантина в транспорте: Нацполиция назвала области-лидеры

В Национальной полиции сообщили, что за прошедший месяц открыли 704 административных протокола за нарушения карантинных ограничений в транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, полицейские проверяли наличие у пассажиров, водителей и экипажей авиатранспорта документов о вакцинации, а также – сертификатов или отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

Проверки провели:

На автотранспорте – 75 179;

На железнодорожных вокзалах – 15 181;

В аэропортах – 805.

В Нацполиции утверждают, что среди областей-лидеров по выявленным нарушениям оказались Киевская область (216), Черкасская (83) и Полтавская (67).

В то же время в Сумской области нашли 54 нарушения за месяц, в Винницкой — 33, в Запорожской и Хмельницкой по 28, в Одесской 25, Донецкой – 23, Луганской 22, и по 21 – на Житомирщине и Днепропетровщине.

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Фото: Факти ICTV