Перепись населения в Украине начнется в феврале – Федоров

Служба статистики Украины планирует начать перепись населения в феврале 2023 года.

Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Мы планируем со Службой статистики начать перепись в феврале 2023 года. Сейчас идет активный этап подготовки, – отметил он.

По словам Федорова, подготовка стартовала в последние несколько месяцев. И важный этап связан с цифровизацией.

Министр отметил, что этот процесс должен быть максимально удобным и цифровизированным, чтобы были получены максимально объективные и качественные данные.

По его словам, сейчас готовится план цифровой трансформации Службы статистики и обновленный процесс переписи населения. В рамках стратегии трансформации, Министерство цифровой трансформации будет четко понимать, какой будет обновленная структура, как будут собираться данные, сколько будет работать людей и другие вопросы.

Он добавил, что в Украине сильно упрощен процесс переписи населения, благодаря чему можно будет увидеть реальный процесс миграции украинцев по стране, что позволит осознать, где строить инфраструктурные объекты.

Он также добавил, что Служба статистики превратилась в орган, который будет в режиме реального времени собирать информацию, чтобы принимать управленческие решения.