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Факты / Украина / Общество

Перепись населения в Украине начнется в феврале – Федоров

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
перепис населенняв Україні

Служба статистики Украины планирует начать перепись населения в феврале 2023 года.

Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Мы планируем со Службой статистики начать перепись в феврале 2023 года. Сейчас идет активный этап подготовки, – отметил он.

По словам Федорова, подготовка стартовала в последние несколько месяцев. И важный этап связан с цифровизацией.

Министр отметил, что этот процесс должен быть максимально удобным и цифровизированным, чтобы были получены максимально объективные и качественные данные.

По его словам, сейчас готовится план цифровой трансформации Службы статистики и обновленный процесс переписи населения. В рамках стратегии трансформации, Министерство цифровой трансформации будет четко понимать, какой будет обновленная структура, как будут собираться данные, сколько будет работать людей и другие вопросы.

Он добавил, что в Украине сильно упрощен процесс переписи населения, благодаря чему можно будет увидеть реальный процесс миграции украинцев по стране, что позволит осознать, где строить инфраструктурные объекты.

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Он также добавил, что Служба статистики превратилась в орган, который будет в режиме реального времени собирать информацию, чтобы принимать управленческие решения.

Фото: Depositphotos

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