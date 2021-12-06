Перепис населення в Україні розпочнеться у лютому – Федоров

Служба статистики України планує розпочати перепис населення у лютому 2023 року.

Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Ми плануємо зі Службою статистики розпочати перепис у лютому 2023 року. Наразі триває активний етап підготовки, – зазначив він.

За словами Федорова, підготовка стартувала кілька місяців тому. І важливий етап пов’язаний із цифровізацією.

Міністр зазначив, що цей процес має бути максимально зручним та цифровізованим, щоб були отримані максимально об’єктивні та якісні дані.

За його словами, зараз готується план цифрової трансформації Служби статистики та оновлений процес перепису населення. В рамках стратегії трансформації, Міністерство цифрової трансформації чітко розумітиме, якою буде оновлена ​​структура, як збиратимуться дані, скільки працюватиме людей та інші питання.

Він додав, що в Україні дуже спрощено процес перепису населення, завдяки чому можна буде побачити реальний процес міграції українців, що дозволить усвідомити, де будувати інфраструктурні об’єкти.

Він також додав, що Служба статистики перетворилася на орган, який у режимі реального часу збиратиме інформацію, щоб приймати управлінські рішення.