Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Перепис населення в Україні розпочнеться у лютому – Федоров

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
перепис населенняв Україні

Служба статистики України планує розпочати перепис населення у лютому 2023 року.

Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Ми плануємо зі Службою статистики розпочати перепис у лютому 2023 року. Наразі триває активний етап підготовки, – зазначив він.

За словами Федорова, підготовка стартувала кілька місяців тому. І важливий етап пов’язаний із цифровізацією.

Міністр зазначив, що цей процес має бути максимально зручним та цифровізованим, щоб були отримані максимально об’єктивні та якісні дані.

За його словами, зараз готується план цифрової трансформації Служби статистики та оновлений процес перепису населення. В рамках стратегії трансформації, Міністерство цифрової трансформації чітко розумітиме, якою буде оновлена ​​структура, як збиратимуться дані, скільки працюватиме людей та інші питання.

Він додав, що в Україні дуже спрощено процес перепису населення, завдяки чому можна буде побачити реальний процес міграції українців, що дозволить усвідомити, де будувати інфраструктурні об’єкти.

Читайте
До 2100 року населення України скоротиться до 22 мільйонів - НАН

Він також додав, що Служба статистики перетворилася на орган, який у режимі реального часу збиратиме інформацію, щоб приймати управлінські рішення.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка