Президент Владимир Зеленский 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, обратился к украинским военным со словами благодарности за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

– Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных Вооруженных сил. Однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий, и ее победоносный путь неразрывно совмещен со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства. Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага, – отметил глава государства.

Зеленский сказал, что украинцы гордятся своими ВСУ, демонстрируют самый высокий уровень доверия, поскольку именно они сохранили независимость, за которую веками боролись наши предки.

– В день профессионального праздника военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед, – сказал Зеленский.

В Украине День ВСУ отмечают ежегодно 6 декабря с 1993 года. Это профессиональный праздник всех военнослужащих, которые служат или служили в украинской армии.

В настоящее время Вооруженные силы Украины занимают 25 место в рейтинге сильнейших армий мира, по данным Global Firepower Index 2021.