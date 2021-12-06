Президент Володимир Зеленський 6 грудня, у День Збройних сил України, звернувся до українських військових зі словами подяки за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.

– Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю з дня створення національних Збройних сил. Проте справжня історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть, і його звитяжний шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави. Увібравши в себе найкращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога, – наголосив глава держави.

Зеленський сказав, що українці пишаються своїми ЗСУ, демонструють найвищий рівень довіри, оскільки саме вони зберегли незалежність, за яку віками боролися наші пращури.

– У день професійного свята військовослужбовці Збройних сил України продовжують виконувати свою найважливішу місію – боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу та нових перемог, – сказав Зеленський.

В Україні День ЗСУ відзначають щорічно 6 грудня з 1993 року. Це професійне свято усіх військовослужбовців, які служать або служили в українській армії.

Нині Збройні сили України посідають 25-те місце у рейтингу найсильніших армій світу, за даними Global Firepower Index 2021.