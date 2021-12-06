День Вооруженных сил Украины отмечают ежегодно 6 декабря. Этот праздник установила Верховная Рада в 1993 году.

Символично, что именно в этот день в 1991 году был принят закон О Вооруженных Силах Украины.

Кого следует поздравлять в День ВСУ и чем этот праздник отличается от Дня защитников и защитниц, читайте в материале Фактов ICTV.

День ВСУ: кого поздравлять с праздником

День Вооруженных сил Украины посвящен всем военнослужащим, которые служат или служили в украинской армии.

Это представители Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

За годы независимости, особенно после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины, украинское войско претерпело кардинальные изменения — увеличилось численно и укрепило боеспособность.

В настоящее время ВСУ занимают 25-е место в рейтинге сильнейших армий мира, по данным Global Firepower Index 2021.

В День ВСУ поздравляют всех украинских военных, особенно тех, кто уже восьмой год сдерживает агрессию против нашей страны и защищает ее территориальную целостность в зоне Операции объединенных сил.

В этот день мы благодарим наших защитников и чтим память погибших воинов, отдавших свою жизнь за мир в Украине.

Разница между Днем ВСУ и Днем защитников и защитниц

День ВСУ не следует путать с Днем защитников и защитниц, который отмечается 14 октября.

День Вооруженных сил – это профессиональный праздник военнослужащих, имеющих отношение к украинской армии.

День защитников и защитниц имеет другое значение. Он о людях, причастных к защите Украины, как в настоящем, так и в течение украинской истории.

В этот день поздравляют не только тех, кто защищает государство с оружием в руках, но и медиков, добровольцев, активистов, стражей порядка и всех тех, кто посвящает себя защите государства.

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