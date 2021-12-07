Переможниці рейтингу Топ-100 блогерів України від Фактів ICTV у категорії Здоров’я Тетяна Миненко та Регіна Липнягова розповіли про свою діяльність, очікування від блогу та зміни, які сталися після того, як вони почали рухатися у цьому напрямку.

Тетяна та Регіна – адміністратори спільноти Доказові батьки, яка намагається донести до читачів знання з доказової медицини. Факти ICTV вибрали з розмови найвлучніші цитати.

Доказова медицина

– Ми – рівноправні партнери. Маємо свій бренд, назву та логотип, під якими ми проводимо просвітницьку діяльність не тільки у групі. У нас є інформаційна Instagram-сторінка Школа схуднення Доказові. Вони зроблені в одному стилі, ми дотримуємося однакових принципів, – сказала Регіна.

Адміністратори розповіли, що ведуть декілька сторінок, на яких вже є чимала кількість підписників.

– Як блог у нас є Instagram-сторінка, на яку підписано 27 тис. людей. Є інформаційна сторінка у Facebook, де 55 тис. підписників. Основна наша діяльність – це група Доказові батьки, в якій ми ведемо просвітницьку роботу, знайомимо батьків з доказовою медициною, зводимо батьків з лікарями, – зазначила Тетяна.

Тетяна та Регіна наголосили, що в їхній спільноті немає власного трактування чи своєї точки зору. Вони скеровують учасників групи до лікарів, які встановлюють діагноз пацієнту після прийому в клініці.

– Ми дотримуємося міжнародних європейських протоколів лікування. У нас немає свого трактування медицини, точки зору, власного досвіду. Як сказано у міжнародних протоколах. 80% того, що відбувається в Україні, нам набридло. У нас є той же Комаровський, наприклад, який першим почав вголос говорити про доказову медицину. Багато хто йому не вірив. Але коли спробуєш спочатку на собі – це працює. Потім починаєш дивитися дослідження та розумієш, як і чому воно працює, – переконана Регіна.

Історія знайомства

– Ми знайшли одна одну в блозі доказового лікаря. Ми – мами. Нам остогидло, що з наших дітей знущаються. Їх лікують не так, як у цивілізованому світі. Ми познайомилися у коментарях. Я написала, що точка кипіння вже настала. Потрібно створювати не лише спілку доказових лікарів, а й батьків. Тетяна сказала: у мене вже є. З цього все й почалося. Ми живемо не в одному місті, а на відстані 200 км одна від одної. Жодного разу не бачилися до того моменту, – сказала Регіна.

Тетяна Миненко додала, що до цього часу вони з Регіною навіть не були знайомі, проте згодом вони стали рівноправними адміністраторами спільноти.

– Я додала її адміністратором, як рівноправного власника групи, після чого почали її розвивати. Ми навіть не були знайомі, – зазначила вона.

Ми не рекламуємося, до нас додаються самі

– Ми економимо батькам шалені гроші, час, нерви. Це перевірено на собі, – наголосила Регіна.

Власниці спільноти розповіли, що з часом їхня група стала найбільшим українськомовним медичним ресурсом, хоча спочатку вони й не думали, що їхня діяльність набуде такого масштабу.

– Доказові лікарі самі почали до нас додаватися. Деякі з них почали коментувати, було ясно, що це лікарі. Трьом або чотирьом я запропонувала в особистих повідомленнях модераторство. Ми не думали, що це набуде такого масштабу. Група стала найбільшою українською спільнотою з доказової медицини. Це найбільший українськомовний медичний ресурс у Facebook. Ми вже перетнули позначку в 230 тис. учасників, – зазначила Регіна.

У групі є низка правил, яких має дотримуватися кожен учасник. Зокрема, у спільноті заборонено призначати лікування. Це має робити кваліфікований фахівець після прийому пацієнта.

– У нашій групі не лікують. Ми заборонили призначати лікування. Ми можемо лише скерувати до лікаря. Наприклад, ми створили таблицю доказових лікарів, яку ми намагаємося доповнювати медиками зі всієї України. Наразі там близько 290-300 лікарів, відсортовані за спеціалізацією та містами. Вона є у вільному доступі не лише на нашій сторінці, а й в інтернеті, – додала Тетяна.

Лікарі у спільноті

– Якщо ви досконало знаєте ПДР (правила дорожнього руху, – Ред.), то вам не можуть пояснити, що ви їх порушили, якщо це не так. Якщо ми знаємо закон, як це має працювати, то хай би як вони це назвали, воно не катить. У нас зараз 30 лікарів-модераторів. Це повністю на волонтерській основі. Вони горять цією темою. Їм це болить, – переконана адміністратор спільноти Доказові батьки Регіна Липнягова.

Випадки, які найбільше запам’яталися

– Були випадки, коли дитину заліковували роками, викидаючи по 10-20 тис. грн на аналізи, а вони були непотрібні.

Адміністратор спільноти Регіна пригадала один з випадків, з якими вони стикнулися під час своєї діяльності.

– Наприклад, потрібен був тільки догляд за шкірою. Люди сидять на жорстких дієтах та плачуть, коли вперше за 10 років їдять борщ, а їхня проблема полягала не в дієті. Це була суто доглядова проблема за шкірою. Дівчина розв’язала цю проблему препаратом, який коштує 300 грн на місяць. Ми не пропонуємо лікування. Вона звернулася до лікаря вже на прийом у клініку, це не вирішується на онлайн-рівні, – розповіла про один з випадків Регіна.

Боротьба з недоказовою медициною

Адміністраторки спільноти переконані, що боротьба з недоказовою медициною має бути на рівні Міністерства охорони здоров’я.