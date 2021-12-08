8 декабря во время заседания президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики одобрили программу переписи населения в 2023 году.
Документ содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.
Согласована программа и с требованиями национального законодательства.
Согласно проекту программы, собирать будут информацию по таким основным блокам вопросов:
- основные демографические характеристики (возраст, пол, место рождения и прочее);
- этническое происхождение, языковые признаки и гражданство;
- образование;
- источники средств существования;
- занятость;
- миграционная активность;
- определение статуса инвалидности;
- жилищные условия.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, перепись населения необходима для эффективного распределения средств в будущем и принятия решений на основе качественных статистических данных.
Глава Фонда народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine Хайме Надаль положительно оценил решение провести перепись, и заверил, что Фонд окажет всестороннюю поддержку правительству Украины во время проведения.
6 декабря Михаил Федоров заявил, что начнется перепись населения в феврале 2023 года.
Процесс стремятся сделать максимально удобным и цифровизированным, чтобы получить объективные и качественные данные.
Источник: Государственная служба статистики