8 декабря во время заседания президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики одобрили программу переписи населения в 2023 году.

Документ содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.

Согласована программа и с требованиями национального законодательства.

Согласно проекту программы, собирать будут информацию по таким основным блокам вопросов:

основные демографические характеристики (возраст, пол, место рождения и прочее);

этническое происхождение, языковые признаки и гражданство;

образование;

источники средств существования;

занятость;

миграционная активность;

определение статуса инвалидности;

жилищные условия.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, перепись населения необходима для эффективного распределения средств в будущем и принятия решений на основе качественных статистических данных.

Глава Фонда народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine Хайме Надаль положительно оценил решение провести перепись, и заверил, что Фонд окажет всестороннюю поддержку правительству Украины во время проведения.

6 декабря Михаил Федоров заявил, что начнется перепись населения в феврале 2023 года.

Процесс стремятся сделать максимально удобным и цифровизированным, чтобы получить объективные и качественные данные.

Источник: Государственная служба статистики