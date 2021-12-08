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Факти / Україна / Суспільство

Схвалено проект перепису населення в 2023 році: яку інформацію збиратимуть

Тетяна Забожко редакторка стрічки
перепис населенняв Україні

8 грудня під час засідання президії НАН України та колегії Державної служби статистики схвалили програму перепису населення в 2023 році.

Документ містить понад 50 питань та визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення.

Узгоджена програма і з вимогами національного законодавства.

Згідно з проектом програми, збиратимуть інформацію за такими основними блоками запитань:

  • основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження тощо);
  • етнічне походження, мовні ознаки та громадянство;
  • освіта;
  • джерела засобів існування;
  • зайнятість;
  • міграційна активність;
  • визначення статусу інвалідності;
  • житлові умови.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, перепис населення необхідний для ефективного розподілу коштів у майбутньому та ухвалення рішень на основі якісних статистичних даних.

Голова Фонду народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine Хайме Надаль схвально оцінив рішення провести перепис та запевнив, що Фонд надасть всебічну підтримку уряду України під час його проведення.

6 грудня Михайло Федоров заявив, що почнеться перепис населення в лютому 2023 року.

Процес прагнуть зробити максимально зручним та цифровізованим, щоб отримати об’єктивні та якісні дані.

Джерело: Державна служба статистики

Фото: Depositphotos

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