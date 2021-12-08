8 грудня під час засідання президії НАН України та колегії Державної служби статистики схвалили програму перепису населення в 2023 році.
Документ містить понад 50 питань та визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення.
Узгоджена програма і з вимогами національного законодавства.
Згідно з проектом програми, збиратимуть інформацію за такими основними блоками запитань:
- основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження тощо);
- етнічне походження, мовні ознаки та громадянство;
- освіта;
- джерела засобів існування;
- зайнятість;
- міграційна активність;
- визначення статусу інвалідності;
- житлові умови.
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, перепис населення необхідний для ефективного розподілу коштів у майбутньому та ухвалення рішень на основі якісних статистичних даних.
Голова Фонду народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine Хайме Надаль схвально оцінив рішення провести перепис та запевнив, що Фонд надасть всебічну підтримку уряду України під час його проведення.
6 грудня Михайло Федоров заявив, що почнеться перепис населення в лютому 2023 року.
Процес прагнуть зробити максимально зручним та цифровізованим, щоб отримати об’єктивні та якісні дані.
Джерело: Державна служба статистики