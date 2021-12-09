В 2023 году во время переписи населения гражданам Украины зададут несколько вопросов о языке.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту Фактов ICTV сообщила директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

– Один вопрос будет звучать как” родной язык”, но наши соотечественники очень часто ассоциируют его с этнической принадлежностью. То есть если человек идентифицирует себя как украинца, то отвечает, что родной язык – украинский, хотя на самом деле, возможно, не очень хорошо его знает. Так же, если гражданин считает себя, например, венгром, то, возможно, назовет венгерский язык, хотя также не факт, что его знает, – объясняет Элла Либанова.

Именно поэтому, кроме вопроса о родном языке, в переписном письме предусмотрен вопрос о языке частного общения.

– И здесь мы уже поймем, на каком языке люди общаются, а это очень важно для образовательной политики в частности, – отмечает директор института демографии и социальных исследований.

По ее словам, вопрос языка и этнической принадлежности можно выяснить только благодаря переписи.

– Даже когда начнет работать полноценная система демографических реестров в стране, оттуда мы не сможем получить информацию ни о этнической принадлежности, ни о языке, потому что реестры работают по документам, а такая информация там не указывается, потому что это – вопрос самоопределения, – отмечает Элла Либанова.

Таким образом, отмечает директор института демографии и социальных исследований, есть вопросы, которые всегда будут нуждаться в переписей населения. Поскольку даже в странах с развитой системой демографических реестров отдельные вопросы уточняют по результатам переписей.

8 декабря президиум НАН Украины и коллегия Государственной службы статистики одобрила программу переписи населения в 2023 году.

Документ содержит более 50 вопросов. Согласно проекту программы, будут собирать информацию об основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и тому подобное), этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве, образовании, источниках средств существования, занятости, миграционной активности, определении статуса инвалидности, жилищных условиях.