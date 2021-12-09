У 2023 році під час перепису населення громадянам України поставлять кілька запитань про мову.

Про це в екслюзивному коментарі журналісту Фактів ICTV повідомила директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

– Одне питання звучатиме як “рідна мова”, але наші співвітчизники дуже часто асоціюють його з етнічною приналежністю. Тобто якщо людина ідентифікує себе як українця, то відповідає, що рідна мова – українська, хоча насправді, можливо, не дуже добре її знає. Так само, якщо громадянин вважає себе, наприклад, угорцем, то, можливо, назве угорську мову, хоча також не факт, що її знає, – пояснює Елла Лібанова.

Саме тому, крім питання про рідну мову, у переписному листі передбачено питання щодо мови приватного спілкування.

– І тут ми вже зрозуміємо, якою мовою люди спілкуються, а це дуже важливо для освітньої політики зокрема, – наголошує директорка інституту демографії та соціальних досліджень.

За її словами, питання мови та етнічної приналежності можна з’ясувати лише завдяки перепису.

– Навіть коли почне працювати повноцінна система демографічних реєстрів в країні, звідти ми не зможемо отримати інформацію ані про етнічну приналежність, ані про мову, тому що реєстри працюють за документами, а така інформація там не зазначається, бо це – питання самовизначення, – зазначає Елла Лібанова.

Таким чином, наголошує директорка інституту демографії та соціальних досліджень, є питання, які завжди потребуватимуть переписів населення. Оскільки навіть у країнах із розвиненою системою демографічних реєстрів окремі питання уточнюють за результатами переписів.

8 грудня президія НАН України та колегія Державної служби статистики схвалила програму перепису населення в 2023 році.

Документ містить понад 50 запитань. Згідно з проектом програми, збиратимуть інформацію про основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження тощо), етнічне походження, мовні ознаки та громадянство, освіту, джерела засобів існування, зайнятість, міграційну активність, визначення статусу інвалідності, житлові умови.