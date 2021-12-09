Украинцы назвали наиболее вероятные угрозы, которых, по их мнению, следует ожидать в ближайшие полгода. На первом месте оказался рост тарифов и экономический кризис.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в начале декабря этого года.

Так, 70% респондентов выразили мнение, что страна движется в неправильном направлении. В то же время 22% уверены, что направление является правильным, а 8% – не определились с ответом.

Кроме того, респонденты по просьбе социологов оценили вероятность ряда угроз в Украине в ближайшие полгода.

Оказалось, что украинцы больше всего опасаются роста тарифов на газ и тепло (72%) и обострения экономического кризиса в стране (67%).

На третьем месте среди угроз – обострение ситуации с Covid-19 (его ожидают почти половина респондентов – 49%).

Далее в списке угроз идет обострение войны на Донбассе (его считают вероятным 46% опрошенных, а маловероятным – 23%).

Угрозу массовых протестов и беспорядков в ближайшие месяцы допускают 44% опрошенных.

Менее вероятными украинцы считают угрозы: втягивания Украины в миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью (35%), а также массовое отключение электроэнергии (32%).

Социологи также попросили респондентов назвать причины возможного экономического кризиса в Украине. Около трети (31%) опрошенных назвали основной причиной некомпетентность власти, а 22% – коррупцию во власти.

Еще 16% считают, что кризис в экономике может спровоцировать война на Донбассе. В то же время 13% респондентов назвали причиной коронавирус, 8% – мировое влияние, а 5% – энергетический кризис.

Как выяснилось в ходе опроса, 40% респондентов хорошо осведомлены о том, что энергетический кризис в Украине может спровоцировать веерные отключения электроэнергии и отопления. В то же время, 50% убеждены, что нашей стране удастся избежать такого сценария.

Ответственность за справедливые коммунальные тарифы украинцы в основном возлагают на президента (27%) и Кабинет министров (24%). Далее следуют Верховная Рада (15%), компании-поставщики услуг (12%) и местные власти (10%).

Если смотреть в динамике, то с февраля 2020 года выросло количество украинцев, возлагающих ответственность за тарифы именно на президента (на 5%).

Социологический опрос проводился 1-7 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В общей сложности было опрошено 2 000 респондентов методом личного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Почти 60% украинцев не боятся заболеть Covid-19. Такие данные недавно обнародовала Социологическая группа Рейтинг, которая провела опрос. Также выяснилось, что 37% респондентов считают ответственным за вакцинацию населения от коронавируса министра здравоохранения, а 18% возлагают ответственность на президента.