Українці назвали найбільш імовірні загрози, яких, на їхню думку, слід очікувати в найближчі півроку. На першому місці опинилися зростання тарифів та економічна криза.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг на початку грудня цього року.

Так, 70% респондентів висловили думку, що країна рухається у неправильному напрямку. Водночас 22% впевнені, що напрямок є правильним, а 8% – не визначилися з відповіддю.

Крім того, респонденти на прохання соціологів оцінили ймовірність низки загроз в Україні в найближчі півроку.

Виявилося, що українці найбільше побоюються зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи в країні (67%).

На третьому місці серед загроз – загострення ситуації із Covid-19 (його очікують майже половина респондентів – 49%).

Далі в списку загроз йде загострення війни на Донбасі (його вважають ймовірним 46% опитаних, а малоймовірним – 23%).

Загрозу масових протестів і заворушень у найближчі місяці допускають 44% опитаних.

Найменш імовірними українці вважають загрози: втягування України у міграційну кризу на кордоні між Польщею та Білоруссю (35%), а також масове відключення електроенергії (32%).

Соціологи також попросили респондентів назвати причини можливої економічної кризи в Україні. Майже третина (31%) опитаних назвали основною причиною некомпетентність влади, а 22% – корупцію у владі.

Ще 16% вважають, що кризу в економіці може спричинити війна на Донбасі. Водночас 13% респондентів назвали причиною коронавірус, 8% – світовий вплив, а 5% – енергетичну кризу.

Як з’ясувалося під час опитування, 40% респондентів добре обізнані про те, що енергетична криза в Україні може спровокувати віялові відключення електроенергії та опалення. Водночас 50% переконані, що нашій країні вдасться уникнути такого сценарію.

Відповідальність за справедливі комунальні тарифи українці переважно покладають на президента (27%) та Кабінет міністрів (24%). Далі йдуть Верховна Рада (15%), компанії-постачальники послуг (12%) та місцева влада (10%).

Якщо дивитися в динаміці, то з лютого 2020 року зросла кількість українців, які покладають відповідальність за тарифи саме на президента (на 5%).

Соціологічне опитування проводилося 1-7 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Загалом було опитано 2 000 респондентів методом особистого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%.

Майже 60% українців не бояться захворіти на Covid-19. Такі дані нещодавно оприлюднила Соціологічна група Рейтинг, яка провела опитування. Також з’ясувалося, що 37% респондентів вважають відповідальним за вакцинацію населення проти коронавірусу міністра охорони здоров’я, а 18% покладають відповідальність на президента.