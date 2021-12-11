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Факты / Украина / Общество

В приложении Дия запускают пилотную функцию еПоддержка: как получить тысячу грн

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
В приложении Дия запускают пилотную функцию еПоддержка: как получить тысячу грн

В приложении Дия запускается пилотный проект еПоддержка, с помощью которого украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить тысячу гривен.

Инструкцию по обновлению приложения до актуальной версии опубликована в Telegram-канале Дии.

Для того, чтобы подключиться к еПоддержке нужно произвести следующие действия:

  • Авторизоваться в приложении любым удобным способом;
  • выбрать пункт Меню в правом нижнем углу экрана;
  • в списке функций выбрать пункт Обновить приложение;
  • Дия перенаправит вас в AppStore, Google Play или App Gallery, где и можно будет обновить приложение до текущей версии.

После того, как пользователь обновит приложение он сможет войти в него и записаться на участие в пилотном проекте, который продлится с 13 по 18 декабря.

Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский пообещал тысячу гривен каждому украинцу, который дважды вакцинируется от коронавируса.

Эти средства можно использовать для покупки абонемента в спортзал или фитнес-клуб, похода в кино, театр, на концерт, в музей или выставочный центр.

Кроме того, деньги также можно потратить на авиа- или железнодорожные билеты внутри страны.

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