У додатку Дія запускають пілотну функцію еПідтримка: як отримати тисячу грн

У додатку Дія запускається пілотний проект еПідтримка, за допомогою якого українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати тисячу гривень.

Інструкцію з оновлення програми до актуальної версії опубліковано в Telegram-каналі Дії.

Для того, щоб підключитися до еПідтримки, необхідно зробити наступні дії:

Авторизуватися у додатку будь-яким зручним способом;

вибрати пункт Меню в нижньому правому куті екрана;

у списку функцій вибрати пункт Оновити програму;

Дія перенаправить вас до AppStore, Google Play або App Gallery, де і можна буде оновити програму до поточної версії.

Після того, як користувач оновить програму, він зможе увійти в неї та записатися на участь у пілотному проекті, який триватиме із 13 по 18 грудня.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень кожному українцю, котрий двічі вакцинується від коронавірусу.

Ці кошти можна використовувати для покупки абонементу до спортзалу або фітнес-клубу, походу в кіно, театр, на концерт, у музей або виставковий центр.

Крім того, гроші можна витратити на авіа- або залізничні квитки всередині країни.