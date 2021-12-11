Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

У додатку Дія запускають пілотну функцію еПідтримка: як отримати тисячу грн

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
У додатку Дія запускають пілотну функцію еПідтримка: як отримати тисячу грн

У додатку Дія запускається пілотний проект еПідтримка, за допомогою якого українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати тисячу гривень.

Інструкцію з оновлення програми до актуальної версії опубліковано в Telegram-каналі Дії.

Для того, щоб підключитися до еПідтримки, необхідно зробити наступні дії:

  • Авторизуватися у додатку будь-яким зручним способом;
  • вибрати пункт Меню в нижньому правому куті екрана;
  • у списку функцій вибрати пункт Оновити програму;
  • Дія перенаправить вас до AppStore, Google Play або App Gallery, де і можна буде оновити програму до поточної версії.

Після того, як користувач оновить програму, він зможе увійти в неї та записатися на участь у пілотному проекті, який триватиме із 13 по 18 грудня.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень кожному українцю, котрий двічі вакцинується від коронавірусу.

Ці кошти можна використовувати для покупки абонементу до спортзалу або фітнес-клубу, походу в кіно, театр, на концерт, у музей або виставковий центр.

Крім того, гроші можна витратити на авіа- або залізничні квитки всередині країни.

Читайте
Закон про тисячу за вакцинацію передали на підпис Зеленському

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка