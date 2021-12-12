Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
В Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира

В воскресенье, 12 декабря, в Украину был привезен Вифлеемский огонь мира.

Украинские пластуны, которые традиционно доставляют Вифлеемский огонь в страну, уже привезли его в Михайловский Златоверхий собор.

Кроме того, скауты уже развозят Вифлеемский огонь в храмы по всем остальным регионам Украины.

В Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира / 7 фотографий

В частности, около 20.00 Огонь отправили и на Донбасс. До Мариуполя, Лисичанска и Константиновки его доставят рейсовыми пассажирскими поездами. Затем его отправят по храмам, а также передадут на передовую.

Скауты выразили надежду, что огонь наконец принесет в Украину долгожданный мир.

Читайте
С молитвами и чатом со священником: ПЦУ запустила мобильное приложение

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря на территории Михайловского собора смогли укрыться студенты, которых избивали подразделения внутренних войск и Беркута, штурмовавшие Майдан.

Тогда в обители впервые с нашествия монголов 1240 года впервые непрерывно били в колокола, что побудило тысячи киевлян выйти на Майдан.

Впоследствии Михайловский Златоверхий стал убежищем для участников протеста – там люди ночевали, молились и спасали раненых.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка