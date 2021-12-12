В воскресенье, 12 декабря, в Украину был привезен Вифлеемский огонь мира.

Украинские пластуны, которые традиционно доставляют Вифлеемский огонь в страну, уже привезли его в Михайловский Златоверхий собор.

Кроме того, скауты уже развозят Вифлеемский огонь в храмы по всем остальным регионам Украины.

В Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира / 7 фотографий

В частности, около 20.00 Огонь отправили и на Донбасс. До Мариуполя, Лисичанска и Константиновки его доставят рейсовыми пассажирскими поездами. Затем его отправят по храмам, а также передадут на передовую.

Скауты выразили надежду, что огонь наконец принесет в Украину долгожданный мир.

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря на территории Михайловского собора смогли укрыться студенты, которых избивали подразделения внутренних войск и Беркута, штурмовавшие Майдан.

Тогда в обители впервые с нашествия монголов 1240 года впервые непрерывно били в колокола, что побудило тысячи киевлян выйти на Майдан.

Впоследствии Михайловский Златоверхий стал убежищем для участников протеста – там люди ночевали, молились и спасали раненых.