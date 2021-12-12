У неділю, 12 грудня, в Україну привезли Віфлеємський вогонь миру.

Українські пластуни, які традиційно доставляють Віфлеємський вогонь до країни, вже привезли його до Михайлівського Золотоверхого собору.

Крім того, скаути вже розвозять Віфлеємський вогонь до храмів по решті регіонів України.

До Михайлівського Золотоверхого собору доставили Віфлеємський вогонь миру / 7 фотографий

Зокрема близько 20.00 Вогонь відправили і на Донбас. До Маріуполя, Лисичанська та Костянтинівки його доставлять рейсовими пасажирськими потягами. Потім його відправлять храмам, а також передадуть на передову.

Скаути висловили надію, що вогонь нарешті принесе до України довгоочікуваний світ.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 грудня на території Михайлівського собору змогли сховатися студенти, яких били підрозділи внутрішніх військ та Беркута, які штурмували Майдан.

Тоді в обителі вперше з навали монголів 1240 року вперше безперервно били у дзвони, що спонукало тисячі киян вийти на Майдан.

Згодом Михайлівський Золотоверхий став притулком для учасників протесту – там люди ночували, молилися та рятували поранених.