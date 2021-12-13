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Факты / Украина / Общество

Установил автомат в машине: арестован житель Днепра, готовивший убийство

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Поліція, Замах на вбивство

Полиция арестовала мужчину по подозрению в подготовке убийства человека в Днепре.

По словам правоохранителей, расследование относится к инциденту, который произошел еще 8 декабря.

Тогда в правоохранительные органы сообщили о стрельбе на проспекте Дмитрия Яворницкого, после которой загорелась машина Opel Astra.

В багажнике автомобиля был найден автомат АК-74, патроны, гильзы, провода с фрагментом мобильного телефона и многое другое.

В рамках расследования были допрошены свидетели, а также собраны фото и видео с камер наблюдения. После проведения всех необходимых следственных процедур правоохранители вышли на 45-летнего мужчину.

По версии полиции, подозреваемый готовил покушение на местного жителя, установив в багажнике машины автомат, который планировал использовать с большой дистанции, а также механизм самоуничтожения оружия.

Наведение на цель проводилось при помощи лазерной указки. Указанный механизм был приведен в действие, когда мужчина позвонил на электронное устройство, которое находилось в машине.

Установил автомат в машине: арестован житель Днепра, готовивший убийство / 3 фотографии

Подозреваемый был задержан в доме, в котором проживал. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (Подготовка к совершению умышленного убийства) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Местный житель помещен под стражу без права внесения залога.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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