Поліція заарештувала чоловіка за підозрою у підготовці вбивства людини у Дніпрі.

За словами правоохоронців, розслідування стосується інциденту, який трапився ще 8 грудня.

Тоді правоохоронцям повідомили про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького, після якої загорілася машина Opel Astra.

У багажнику автомобіля було знайдено автомат АК-74, патрони, гільзи, дроти з фрагментом мобільного телефону та багато іншого.

В рамках розслідування було допитано свідків, а також зібрано фото та відео з камер спостереження. Після всіх необхідних слідчих процедур правоохоронці вийшли на 45-річного чоловіка.

За версією поліції, підозрюваний готував замах на місцевого жителя, встановивши в багажнику машини автомат, який планував використовувати з великої дистанції, а також механізм самознищення зброї.

Наведення на ціль проводилося за допомогою лазерної указки. Вказаний механізм було приведено в дію, коли чоловік зателефонував на електронний пристрій, який був у машині.

Встановив автомат у машині: заарештовано мешканця Дніпра, який готував убивство / 3 фотографии

Підозрюваного затримали у будинку, де він проживав. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (Підготовка до вчинення умисного вбивства) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років. Місцевий мешканець перебуває під вартою без права внесення застави.